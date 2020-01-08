Шипачев о дерби с ЦСКА: Ключевой момент матча – пятиминутное большинство

Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев высказался после поражения от ЦСКА (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Вторая игра подряд? Силы и свежесть у нас были. Пропустили глупые голы, поэтому и проиграли. Ключевой момент матча – это наше пятиминутное большинство, которое мы провалили. Ужасно играли. Возможность обойти СКА? Мы думаем только о конкретном матче. Кто внизу, кто вверху – посмотрим таблицу в конце регулярки. Система двух очков оставляет всем шансы на выход в плей-офф. Три игры выиграл – поднялся, проиграл три – уже внизу. Как мне новичок Пулккинен? Красавец, уже забивает. Парень мастеровитый, поможет нам», – сказал Шипачев.
После этой встречи команда Игоря Никитина занимает 1-е место в таблице «Запада», набрав 67 очков. В активе «Динамо» – 62 очка и 3-я позиция.
10 января ЦСКА примет «Куньлунь», а команда Владимира Крикунова в тот же день сыграет на выезде против «Салавата Юлаева».
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