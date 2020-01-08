Никитин – о победе над «Динамо»: Меньшинство сделало свою работу Встреча прошла на домашней арене бело-голубых.

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Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги после победы над столичным «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).

«Хорошую игру провели сегодня. И меньшинство, и большинство проявили себя. Каждый играл на команду, поэтому заслужили эту победу. Удаление Науменкова? Не видел еще повтора того эпизода. Возвращение Андронова? Он – капитан, который нужен команде и на лавке, и в раздевалке, и на льду. Понятно, что у Сергея много пропущено, игровой тонус еще только наверстывается, непросто ему было сегодня. Но партнеры помогли – Калинин, Мамин много отрабатывали и в атаке, и в обороне», – сказал Никитин.

После этой встречи команда Игоря Никитина занимает 1-е место в таблице «Запада», набрав 67 очков. В активе «Динамо» – 62 очка и 3-я позиция.

10 января ЦСКА примет «Куньлунь», а команда Владимира Крикунова в тот же день сыграет на выезде против «Салавата Юлаева».