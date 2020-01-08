Крикунов – об игре «Динамо» в дерби с ЦСКА: Мы не смогли создать ничего толкового Встреча прошла на домашней арене бело-голубых.

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался после поражения от ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).

«Во время пятиминутного удаления соперника, сами сломали себе игру. Ничего толкового не создали. Два броска за пять минут – разве тут можно что-то забить? Надо было сыграть тут лучше. Не смогли подняться после вчерашнего матча что ли? Но в плей-офф тоже играем по две игры подряд. Наверное, тут все же, в первую очередь, психология. Работать надо. Думал ли я о смене вратаря? Да там такие шайбы залетали, что при чем тут Бочаров! Теперь предстоит выезд. У нас из травмированных выйдут Чайковски, Индрашис и Кулемин», – сказал Крикунов.

После этой встречи команда Игоря Никитина занимает 1-е место в таблице «Запада», набрав 67 очков. В активе «Динамо» – 62 очка и 3-я позиция.

10 января ЦСКА примет «Куньлунь», а команда Владимира Крикунова в тот же день сыграет на выезде против «Салавата Юлаева».