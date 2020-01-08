«Северсталь» обыграла рижское «Динамо» в серии буллитов Встреча прошла на домашней арене российского клуба.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – «Динамо» (Рига) завершился в пользу хозяев, которые одолели соперника в серии буллитов 3:2 Б.

В составе череповецкой команды отличились Богдан Якимов, Егор Яковлев, а также Вадим Кудако, ставший автором победного буллита. У гостей это сделали Кристапс Сотниекс и Эмиль Гегерис.

После этой встречи «Северсталь» занимает 10-е место в таблице «Запада», набрав 41 очко. В активе рижан – 11-я позиция и 32 очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» – «Динамо» (Рига) – 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Якимов (Неволин, Хохлов); 24:09 – 0:1. Сотниекс (Мейя, Батня); 38:47 – 1:1. Гегерис (Майоне, Джериньш); 39:10 – 2:1. Яковлев (Морозов, Капустин, мен); 46:26 – 2:2. Кудако – 65:00 – 2:3