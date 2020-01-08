Знарок – после поражения от «Йокерита»: Сложный календарь, играли второй день подряд Встреча прошла на домашней арене российского клуба.

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок дал комментарий после поражения от «Йокерита» (2:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сложный календарь – четыре матча за семь дней, а сегодня играли вообще второй день подряд. Немного движения нам не хватило, но ребята делали все что могли. Претензий ни к кому нет. Одно очко забрали.

Бросков было мало, потому что ребята хотят не просто играть, а как-то улучшить позицию в некоторых моментах. Хотя нам надо было играть проще.

Игра в 12 нападающих? Мы решили сыграть именно так, потому что вчера нагрузка была большая на оборону. Знали, что соперник будет поддавливать», – цитирует специалиста пресс-служба красно-белых.

После этой встречи команда Знарка занимает 5-е место в таблице «Запада», набрав 57 очков. В активе «Йокерита» – 61 очко и 4-я позиция.

10 января «Спартак» сыграет на выезде против «Сочи», а клуб из Хельсинки примет в тот же день «Северсталь».