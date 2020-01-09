Передача Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче против «Филадельфии» (видео) - Советский спорт
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09 января 2020 06:29ХоккейНечаев Юрий

Передача Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче против «Филадельфии» (видео)

«Флайерз» одержали первую победу после четырех поражений подряд.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на своем льду обыграла «Вашингтон» со счетом 3:2 (2:2, 1:0, 0:0).

Победную шайбу в конце второго периода забросил Кевин Хейз.

В составе гостей одно очко за результативную передачу набрал Евгений Кузнецов. Всего на его счету 42 (16+26) очка в 42 матчах текущего сезона. Александр Овечкин результативными действиями не отметился и заработал показатель полезности »-2».

Защитник хозяев Иван Проворов провел на льду более 26 минут и завершил встречу с показателем полезности »+2».

В таблице Восточной конференции «Вашингтон» сохранил за собой первое место. В активе команды 65 очков. «Филадельфия» - восьмая (50).

Следующие матчи обе команды проведут на своих площадках 12 января. «Кэпиталз» сыграют с «Нью-Джерси», а «Флайерз» - с «Тампой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
Голы: Конечны, 4. Хегг, 20. Хейз, 38 (мен.) — Бэкстрем, 8. Врана (Кузнецов), 13.

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