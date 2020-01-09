Генеральный менеджер «Вашингтона»: Самсонов постоянно становится лучше Российский голкипер одержал 12 побед в текущем сезоне.

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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказался о вратарях команды Брэйдене Холтби и Илье Самсонове.

«Холтби - наш номер один. У него есть Кубок Стэнли, у него есть история, он является важной частью нашей организации.

Мы пытаемся развивать Самсонова, и он очень хорошо справляется со всем, что мы просим его делать. Он постоянно становится лучше, спокоен под давлением. Надеюсь, что мы сможем использовать обоих вратарей как на протяжении сезона, так и в плей-офф», - цитирует Маклеллана Sportsnet.

Российский голкипер Самсонов одержал 12 побед в 16 матчах текущего сезона (14 - в стартовом составе).

Напомним, сегодня в матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на своем льду обыграла «Вашингтон» со счетом 3:2 (2:2, 1:0, 0:0). Самсонов участия в матче не принимал.

В таблице Восточной конференции «Вашингтон» сохранил за собой первое место. В активе команды 65 очков. 12 января «Кэпиталз» на своем льду сыграют с «Нью-Джерси».