Худобин признан второй звездой дня в НХЛ Лига назвала имена трех лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Новости СМИ2 Первой звездой признан нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. В игре против «Виннипега» (3:4) форвард забросил две шайбы. Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин стал второй звездой. Вратарь отразил 30 бросков и помог своей команде обыграть «Лос-Анджелес» (2:1). Замкнул тройку Кевин Хейз из «Филадельфии». Нападающий забросил победную шайбу в игре против «Вашингтона» (3:2).