Главный тренер «Далласа»: Худобин играет фантастически - Советский спорт
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09 января 2020 11:12ХоккейНечаев Юрий

Главный тренер «Далласа»: Худобин играет фантастически

Сегодня «Старз» одержали пятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс выразил восхищение игрой российского вратаря команды Антона Худобина.

«Он играет фантастически, - цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ. - Мы говорили об этом весь прошлый год, ведь мы попали в плей-офф благодаря ему. Мы знаем, что когда он появляется в воротах, то выкладывается на полную катушку. И мы знаем, что если он играет, то работа будет сделана».

Напомним, сегодня «Лос-Анджелес» уступил «Далласу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).

Ворота «Старз» защищал Худобин. Российский вратарь отразил 30 бросков по своим воротам. НХЛ признала россиянина второй звездой игрового дня.

После этой победы «Даллас» набрал 54 очка и поднялся на второе место в таблице Западной конференции.

10 января «Старз» сыграют на выезде против «Анахайма».

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