Боб Хартли: Если летом у Ковальчука не будет команды, тогда я позвоню моему другу Главный тренер «Авангард» признался, что у него были и остаются мысли пригласить знаменитого нападающего в свою команду.

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Канадский тренер «Авангарда» Боб Хартли признал, что у него было намерение пригласить Илью Ковальчука, когда тот расторг контракт с «Лос-Анджелесом». Об этом 59-летний специалист рассказал в интервью AllHockey.Ru

«Я люблю Кови! – заявил Хартли. – Я работаю в «Авангарде» благодаря нему. У меня сложились отличные отношения с Кови и Кози (Вячеславом Козловым) во время совместной работы в «Атланте». Я желал Илье удачи в «Лос-Анджелесе», но у него там, к сожалению, не получилось. У меня были мысли набрать его номер телефона и уговорить его перейти в «Авангард». Но я решил: «Не время». А сейчас в КХЛ уже наступил дедлайн. Если летом у Ковальчука не будет команды, тогда я позвоню моему другу.

Не знаю, что у него не получилось в «Кингз». Чтобы судить, нужно быть в команде. Я работал и тренером, и журналистом и вижу, как в прессе любят выносить свой вердикт. Поэтому в этих случаях я спрашиваю: «Ты был в команде? Как ты можешь знать?». Я люблю работать с фактами. Ковальчук не только мой бывший игрок, он мой друг! Я уважаю выбор игроков, поэтому желаю Илье всего самого лучшего, чтобы сбылась его мечта выиграть Кубок Стэнли. В то же время я буду пытаться выиграть Кубок Гагарина».

Напомним, что Ковальчук начинал нынешний сезон в «Лос-Анджелесе», отметившись 3 голами и 6 передачами в 17 матчах, но 17 декабря расторг контракт с «Кингз» после того, как перестал попадать в состав. 3 января 36-летний российский нападающий стал игроком «Монреаля».

Прошлогодний финалист Кубка Гагарина «Авангард» в данный момент занимает второе место в Восточной конференции, набрав 60 очков в 45 матчах.