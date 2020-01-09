«Автомобилист» победил «Адмирал» Игра состоялась в Екатеринбурге.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Адмирал» завершился со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).

Канадский форвард хозяев Питер Холланд открыл счет на 62-й секунде матча, а американец Дэн Секстон реализовал большинство «Автомобилиста» на 13-й.

На 35-й Александр Мерескин «размочил» счет, но к середине третьего периода «Автомобилист» довел свой перевес до счета 4:1. На 47-й минуте отличился Георгий Белоусов, а на 49-й – Брукс Мэйсик.

В концовке соперники еще раз обменились шайбами. У «Адмирала» большинство реализовал Мартин Бакош, а 56-й итоговый счет 5:2 установил форвард хозяев Анатолий Голышев.

«Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 45 матчах.

«Адмирал», проиграв шесть из последних семи встреч, идет на девятом месте – 47 очков после 44 игр.

12 января «Автомобилист» сыграет против ЦСКА в гостях. В тот же день «Адмирал» примет «Ак Барс».