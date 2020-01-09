«Металлург» обыграл «Амур» благодаря дублю Потехина Встреча прошла на домашней арене магнитогорского клуба.

Загрузка...

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Амур» завершился в пользу хозяев – 4:3.

В составе победителей дубль оформил Богдан Потехин. Еще по шайбе забросили Деннис Расмуссен и Андрей Нестрашил. У гостей это сделали Александр Горшков, Павел Турбин и Данил Файзуллин.

После этой встречи команда Ильи Воробьева занимает 5-е место в таблице «Востока», набрав 53 очка. В активе хабаровского клуба – 41 очко и 11-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» – «Амур» – 4:3 (1:0, 3:0, 0:3)

Голы: Потехин (Матушкин, Расмуссен), 06:49 – 1:0; Расмуссен (Антипин, Козун, бол), 23:49 – 2:0; Потехин (О Делл, Расмуссен), 35:19 – 3:0; Нестрашил (Мозякин, Пивцакин, бол), 36:54 – 4:0; Горшков (Васильев, Вячеслав Ушенин, бол), 41:12 – 4:1; Турбин (Г. Зогорна), 51:29 – 4:2; Файзуллин (Йордан), 56:25 – 4:3