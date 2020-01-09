Илья Воробьев: Был серьезный разговор, играть нужно весь матч Главный тренер магнитогорского «Металлурга» прокомментировал победу над «Амуром».

На своей площадке «Металлург» выигрывал у хабаровского «Амура» 4:0 после двух периодов, но в заключительной 20-минутке пропустил три шайбы, что очень не понравилось главному тренеру «Магнитки» Илье Воробьеву.

«У нас два периода были хорошими, а потом мы слишком рано поверили в успех этого мероприятия, – цитирует пресс-конференцию тренера официальный сайт «Металлурга». – Игра состоит из 60 минут, поэтому был сейчас серьезный разговор после третьего периода. Играть надо весь матч. Второе звено и забили, и пропустили. Тут есть сыгранность в атаке, но ведь сейчас нет хоккея в одну сторону. В две стороны надо играть – и в обороне, и в атаке».

«Металлург» идет на пятом месте в Восточной конференции. Команда Воробьева набрала 53 очка в 47 матчах. Следующий матч магнитогорцы проведут в гостях у «Трактора» 14 января.