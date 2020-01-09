«Торпедо» в гостях обыграло «Ак Барс», все голы нижегородцев организовал Шенфельд Прервалась 3-матчевая победная серия казанцев.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Торпедо» завершился со счетом 1:4 (1:0, 0:2, 0:2).

Хозяева открыли счет на девятой минуте стараниями Владимира Галузина, но в дальнейшем шайбы забрасывали только хоккеисты нижегородской команды. Во всех успешных атаках «Торпедо» принял участие Антон Шенфельд. На 27-й и 48-й минутах 26-летний форвард забросил лично, а на 34-й и 59-й помог отличиться Данилу Веряеву, который также оформил дубль.

Поражение прервало трехматчевую победную серию «Ак Барса», но казанский клуб продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав 66 очков в 44 встречах.

«Торпедо» занимает восьмое место на Западе, взяв 50 очков в 45 играх.

11 января «Торпедо» сыграет в гостях с «Нефтехимиком». «Ак Барс» 12 января встретится на выезде с «Адмиралом».