Потехин – о матче с «Амуром»: Почему так сыграли в третьем периоде? Подумали, что игра закончилась - Советский спорт
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09 января 2020 22:20ХоккейГичунцев Артур

Потехин – о матче с «Амуром»: Почему так сыграли в третьем периоде? Подумали, что игра закончилась

Встреча прошла в Магнитогорске.

Форвард «Металлурга» Богдан Потехин, ставший автором дубля в матче с «Амуром» (4:3), прокомментировал победу над хабаровским клубом в регулярном чемпионате КХЛ.

«Почему так сыграли в третьем периоде? Может быть, подумали, что игра закончилась. Думаю, что из-за этого. Хорошо, что довели дело до победы. Надо играть до конца, это не обсуждается.

Как в целом матч? Мы знали, что соперник играет четвертую игру на выезде через день, готовились. Хорошо, что забили голы и выиграли. У нас будет небольшая пауза сейчас, надо восстановиться и готовиться к следующей игре с «Трактором». Мой второй дубль в сезоне? Приятно, конечно. Но победа команды важнее!» – цитирует игрока пресс-служба КХЛ.

После этой встречи команда Ильи Воробьева занимает 5-е место в таблице «Востока», набрав 53 очка. В активе хабаровского клуба – 41 очко и 11-я позиция.

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