Квартальнов – о поражении от «Торпедо»: Казнить надо всех, и первым вешать меня Встреча прошла в Казани.

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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов высказался после поражения от «Торпедо» (1:4).

«Первые 10 минут нам удались. К сожалению, потом у нас не нашлось… Ничего не нашлось. Зарипов не забил, вратарь не подвыручил, не помог – и рассыпались.

Как понять, Аверин будет наказан? Казнить всех надо сегодня, и первым меня вешать – веревку, мыло купить и… Почему Аверин-то? Козла отпущения надо найти? Я думаю, что мы все сегодня, и я в том числе. Наверное, надо немного сыграть было по-другому со второго периода», – цитирует специалиста пресс-служба «Ак Барса».