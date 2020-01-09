Горшков – о матче с «Металлургом»: Два раза отыгрывались с 0:3. С 0:4 немного не получилось

Форвард «Амура» Александр Горшков дал комментарий пресс-службе КХЛ после поражения от «Металлурга» в гостевом поединке регулярного чемпионата КХЛ (3:4).
«Два раза в этом сезоне отыгрывались с 0:3. С 0:4 немного не получилось, хотя было близко, согласен. Чуть времени не хватило – могли догнать.
Что случилось в третьем периоде? Вообще, в таких играх надо начинать сразу, с первых минут, а не в третьем. Будем работать над этим. Но отмечу, что когда мы проигрываем в счете, для нас заключительные отрезки складываются очень хорошо. Впереди – домашняя серия, отступать некуда. Задача: набирать очки и попадать в плей-офф», – сказал хоккеист.
После этой встречи команда Ильи Воробьева занимает 5-е место в таблице «Востока», набрав 53 очка. В активе хабаровского клуба – 41 очко и 11-я позиция.
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