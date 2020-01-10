Дубль Кучерова и шатаут Василевского принесли «Тампе-Бэй» победу над «Аризоной» (ВИДЕО) Третьей звездой матча стал Сергачев.

Загрузка...

«Тампа-Бэй» обыграла «Аризону» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Тремя звездами матча стали российские легионеры «молний»: первой – голкипер Андрей Василевский, отразивший 24 броска, второй – форвард Никита Кучеров, оформивший дубль, третьей – защитник Михаил Сергачев, забросивший еще одну шайбу. Теперь у Василевского 21 победа в сезоне (из них одна – «на ноль»), у Кучерова – 49 (17+32) очков, у Сергачева – 23 (7+16) очка.

«Тампа-Бэй» продлила победную серию до девяти матчей, набрала 56 очков и занимает второе место в Атлантическом дивизионе. У «Аризоны» 54 очка и вторе место в Тихоокеанском дивизионе.

В следующих матчах 11 января «Тампа-Бэй» сыграет в гостях с «Филадельфией», а «Аризона» – с «Каролиной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Аризона» – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Киллорн, 16. Сергачев, 19. Кучеров, 27, 29.

Вратари: Василевский (25/25) – Хилл (30/34).