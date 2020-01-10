30 сэйвов Бобровского и гол Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Ванкувер» (ВИДЕО)

«Болеро» от бога. Тарасова и Морозов покорили всех на чемпионате РоссииВ Красноярске стартовало первенство страны. Короткую программу в соревнованиях спортивных пар выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.26.12.2019 18:45Фигурное катаниеТигай Лев
Андрей Бутенко: За два месяца менталитет и психологию арбитров не переделаешьВо второй части своего обстоятельного интервью «Советскому спорту» известный в прошлом арбитр, ныне инспектирующий матчи РПЛ, заглядывает в завтрашний день отечественного судейского корпуса.01.01.2020 20:00ФутболМощенко Захар
Почему Россия проиграла МЧМ: мы по-прежнему играем в старомодный хоккейВот это и есть основная причина, а все остальное по большому счету – частности. Но в споре равных именно нюансы решают все. 06.01.2020 20:00ХоккейСлавин Виталий
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от ХаникаттаРоссийский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков.14.12.2019 21:30ММАУсачев Владислав
Зима-2020 в РПЛ: каникулы лидеровВ преддверии массового выхода клубов РПЛ из зимних отпусков завершаем обзор их предстоящих подготовительных мероприятий ко второй части сезона. На сладкое мы оставили пятерку лидеров чемпионата, претендующих (увы, в последний раз для России, видимо, на долгие годы) на три путевки в Лигу чемпионов.05.01.2020 20:15ФутболМощенко Захар
Зима-2020 в РПЛ: каникулы середняковПродолжаем рассказ о том, как клубы российской премьер-лиги проведут ближайшие два месяца перед рестартом чемпионата. Сегодня на очереди вторая группа команд – представители «золотой середины» РПЛ.04.01.2020 08:00ФутболМощенко Захар
Почему Россия проиграла МЧМ: в матчах с Канадой мы не умеем цепляться за счетЧестно сказать, жутко надоело из года в год писать об одном и том же. Что после полуфиналов Кубка мира-2016 и чемпионата мира-2017, что сейчас. 06.01.2020 15:00ХоккейСлавин Виталий