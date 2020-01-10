«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой был признан голкипер «хищников» Пекка Ринне, отразивший 29 бросков и забросивший пятую шайбу команды.
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