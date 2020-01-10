Голкипер «Нэшвилла» Ринне забил «Чикаго» (ВИДЕО) - Советский спорт
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10 января 2020 08:59Хоккей

Голкипер «Нэшвилла» Ринне забил «Чикаго»

Финн стал 12-м вратарем, забившим в НХЛ.

«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан голкипер «хищников» Пекка Ринне, отразивший 29 бросков и забросивший пятую шайбу команды.

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