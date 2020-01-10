«Даллас» всухую обыграл «Анахайм», у Гурьянова и Радулова по голу (ВИДЕО) Бишоп отразил 27 бросков и сделал голевую передачу.

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«Даллас» выиграл у «Анахайма» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан форвард «звезд» Денис Гурьянов, открывший счет в матче на 11-й минуте. Теперь у 22-летнего российского нападающего 16 (10+6) очков в 39 матчах сезона.

Во втором периоде его партнер Александр Радулов также реализовал большинство, забросив свою 13-ю шайбу в нынешнем чемпионате. Одним из его ассистентов стал голкипер «Далласа» Бен Бишоп, отразивший все 27 бросков соперников.

«Даллас», одержавший шестую победу подряд, набрал 56 очков и занимает второе место в Центральном дивизионе. У «Анахайма» 39 очков и последнее место в Западной конференции.

В следующих матчах 11 января «Даллас» сыграет в гостях с «Сан-Хосе», а «Анахайм» – с «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Анахайм» – «Даллас» – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Гурьянов, 11 (бол). Радулов, 26 (бол). Хинтц, 57.