Никита Кучеров: Первый матч на ноль многое значит для «Тампы» и Василевского Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров прокомментировал игру голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского в матче против «Аризоны» (4:0).

- Первый матч на ноль многое значит для команды и Василевского, - сказал Кучеров. - Он играет невероятно. Вне зависимости от того, что о нем говорят, я его считаю лучшим вратарем лиги. И сегодня он это доказал. Да он весь сезон это доказывал, - цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Василевский во встрече против «Койотиз» отразил 25 бросков из 25 и записал на свой счет первый «сухой» матч с 16 февраля прошлого года.