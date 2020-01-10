Андрей Василевский: Сегодня «Тампа» сыграла идеально

- Да, много времени прошло. Считаю, что все 60 минут мы играли хорошо. У нас были матчи, в которых я имел шанс сыграть на ноль, но мы пропускали в концовке. Сегодня мы сыграли идеально, вся команда это заслужила, - цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в ночь с четверга на пятницу «Тампа-Бэй» обыграла «Аризону» со счетом 4:0. Василевский во встрече против «Койотиз» отразил 25 бросков из 25 и записал на свой счет первый «сухой» матч с 16 февраля прошлого года.
По итогам матча российский вратарь был признан первой звездой матча.
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