Пекка Ринне – о шайбе в ворота «Чикаго»: Поднял руки вверх и старался спокойно на все реагировать

- Конечно, я понимаю, что такие вещи случаются раз в жизни, поэтому я очень рад. Очень приятно наблюдать, как шайба вкатывается в ворота. Если честно, мне показалось, что она пройдет слева от ворот, но траектория ее движения изменилась, и она попала в самый центр. Я все еще смотрел туда, когда (защитник Роман Йоси) и (форвард Ник Бонино) набросились на меня как сумасшедшие. Было здорово. Я поднял руки вверх и старался спокойно на все реагировать, - цитирует Ринне официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Ринне стал 12-м вратарем в истории НХЛ, забившим гол. В предыдущий раз ворота соперника поразил вратарь «Койотиз»Майк Смит. Это случилось 19 октября 2013 года в матче против «Детройта».
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