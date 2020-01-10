Пекка Ринне – о шайбе в ворота «Чикаго»: Поднял руки вверх и старался спокойно на все реагировать Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал свой гол в ворота «Чикаго» (5:2).

- Конечно, я понимаю, что такие вещи случаются раз в жизни, поэтому я очень рад. Очень приятно наблюдать, как шайба вкатывается в ворота. Если честно, мне показалось, что она пройдет слева от ворот, но траектория ее движения изменилась, и она попала в самый центр. Я все еще смотрел туда, когда (защитник Роман Йоси) и (форвард Ник Бонино) набросились на меня как сумасшедшие. Было здорово. Я поднял руки вверх и старался спокойно на все реагировать, - цитирует Ринне официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Ринне стал 12-м вратарем в истории НХЛ, забившим гол. В предыдущий раз ворота соперника поразил вратарь «Койотиз»Майк Смит. Это случилось 19 октября 2013 года в матче против «Детройта».