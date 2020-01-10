Игорь Шестеркин: Поезд может уехать до «Хартфорда», куда я не очень хочу Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился эмоциями от второй кряду победы в матче регулярного чемпионата НХЛ.

- Получился очень интересный матч, я меньше переживал. Мне нравится, когда по моим воротам много бросают, набиваю статистику. Очень счастлив, что дебютировал в НХЛ, хочу играть еще лучше, так как недочеты еще есть. Потом времени не будет, поезд может уехать до «Хартфорда», куда я не очень хочу, - приводит слова Шестеркина Sport24.ru.

Напомним, что Шестеркин дебютировал в НХЛ во встрече против «Колорадо» (5:3), второй матч в лиге голкипер провел в ночь с четверга на пятницу – «Рейнджерс» на своем льду обыграли «Нью-Джерси» со счетом 6:3.