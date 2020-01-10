Тони Дианджело: Набрать три очка в первом периоде и еще два во втором было круто Защитник «Рейнджерс» Тони Дианджело поделился эмоциями после матча с «Нью-Джерси» (6:3), в котором он набрал 5 (3+2) очков.

- Моим предыдущим личным рекордом были два очка за игру. У меня были несколько игр с двумя очками, но набрать три в первом периоде и еще два во втором было круто. Но также важно, что это помогло победить. Голы получились важными, - приводит слова Дианджело официальный сайт НХЛ.

Напомним, что по итогам встречи Дианджело был признан первой звездой.