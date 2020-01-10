Билялов рассмотрит предложения от клубов НХЛ Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов готов рассмотреть предложения от клубов НХЛ.

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- Билялов контракт не продлил. Есть интерес со сторон клубов НХЛ, мы посмотрим. Будем думать о будущем в конце сезона, - цитирует ТАСС представителя агентства, клиентом которого является 24-летний голкипер.

Добавим, что в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Билялов провел 21 игру, в среднем пропуская 1,16 шайбы за матч и отражает 95,3% бросков.