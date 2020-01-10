Вячеслав Быков: Не удивлен, что Панарин бьет рекорды

- Не удивлен, что Артемий бьет рекорды. Работая с ним в петербургском СКА, получал массу удовольствия. Было понятно, что растет мастер высокого уровня.
Панарин показывает хорошие результаты в «Рейнджерс», но ведь он начал выступать прилично с первого сезона в НХЛ, когда играл в «Чикаго». Надеюсь, сейчас Артемий нашел команду, в которой раскроется еще больше, - приводит слова Быкова «РИА Новости».
Напомним, что на счету Панарина 61 очко (24+37) в 43 матча регулярного чемпионата.
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