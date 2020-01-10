«Локомотив» проиграл «Сибири», прервав свою серию из трех побед Хоккеисты «Сибири» одержали победу над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе новосибирского клуба заброшенными шайбами отметились Никита Шашков (24-я минута) и Виктор Комаров (46), у ярославской команды отличился Григорий Денисенко (24).

После этой игры «Сибирь» набрала 51 очко и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Локомотив», имея в активе 55 очков, занимает на «Западе» шестое место.

В следующем матче ярославцы на выезде сыграет против «Барыса», а команда из Новосибирска в гостях встретится с «Куньлунем».