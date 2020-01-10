«Локомотив» проиграл «Сибири», прервав свою серию из трех побед

В составе новосибирского клуба заброшенными шайбами отметились Никита Шашков (24-я минута) и Виктор Комаров (46), у ярославской команды отличился Григорий Денисенко (24).
После этой игры «Сибирь» набрала 51 очко и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Локомотив», имея в активе 55 очков, занимает на «Западе» шестое место.
В следующем матче ярославцы на выезде сыграет против «Барыса», а команда из Новосибирска в гостях встретится с «Куньлунем».
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