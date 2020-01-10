«Салават Юлаев» дома уступил московскому «Динамо» Уфимцы потерпели третье поражение в последних пяти матчах.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимал у себя московское «Динамо». Итоговый результат – 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей шайбами отметились Вадим Шипачев (4-я минута), Андре Петерссон (30, 44) и Дмитрий Яшкин (49). Хозяева ответили дублем Сакари Маннинена (40, 57) и голом Теему Хартикайнена (60).

«Салават Юлаев» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 50 очков в 45 встречах. На счету «Динамо» 64 очка в 48 встречах – они располагаются на второй строчке на Западе.

В следующем матче уфимцы сыграют против рижского «Динамо», а столичный клуб отправится в гости к СКА.