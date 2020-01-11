Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Колорадо» (видео) Российский форвард признан первой звездой матча.

«Питтсбург» нанес поражение «Колорадо» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан форвард «пингвинов» Евгений Малкин. В третьем периоде сначала он помог отличиться Брайану Расту, после чего сам забил свой 13-й гол в сезоне. Теперь на счету 33-летнего российского нападающего 42 (13+29) очка в 31 матче.

«Питтсбург» набрал 59 очков и занимает второе место в Столичном дивизионе. «Колорадо», потерпевший третье поражение подряд, с 55 очками идет третьим в Центральном дивизионе.

В следующих матчах 12 января «Питтсбург» сыграет в гостях с «Аризоной», а 14 января «Колорадо» примет «Даллас».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Питтсбург» – 3:4 OT (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Маккиннон, 15 (бол). Ландеског, 39. Калверт, 60 – Блюгерс, 34. Раст (Малкин), 42. Малкин, 56. Макканн, 64.