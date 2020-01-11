«Барыс» дома уступил «Авангарду» В последних пяти встречах омских клуб одержал четыре победы.

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал у себя «Авангард». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе победителей шайбами отметились Павел Дедунов (2-я минута), Вячеслав Войнов (54) и Роб Клинкхаммер (60).

«Авангард» занимает вторую строчку в Восточной конференции, набрав 59 очков. «Барыс» отстает от омского клуба на три очка (третье место).

В следующем матче «Авангард» сыграет против «Амура», а «Барыс» дома примет «Локомотив».