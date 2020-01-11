Восток обыграл Запад в Кубке Вызова МХЛ

Сборная Востока победила сборную Запада в матче Кубка вызова МХЛ (5:3)

Еще в первом периоде гости смогли обеспечить себе комфортное преимущество в две шайбы. В дальнейшем команда не позволила своему сопернику сравнять счет – победная шайбу забросил Егор Чинахов.

Отметим, что Восток одержал победу впервые с 2013 года. На данный момент счет в противостоянии двух конференций стал 8:3 в пользу Запада.

Кубок Вызова МХЛ

Запад – Восток – 3:5 (2:4, 1:0, 0:1)

Голы: 0:1 – Шапорев (Гусейнов, Петросян) – 02:14, 1:1 – Гончаров (Анисимов) – 03:31, 1:2 – Шешин (Шабанов) – 06:07 (бол), 1:3 – Савчик (Тимашев, Давыдов) – 10:16, 2:3 – Бергманис (Тагиров, Смирнов) – 14:59 (бол), 2:4 – Чинахов (Костенко, Мотыгуллин) – 17:54 (бол), 3:4 – Бунов (Анисимов) – 37:02, 3:5 – Савчик (Гусейнов) – 59:33 (пв)