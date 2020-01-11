«Северсталь» обыграла «Йокерит», прервав 5-матчевую победную серию финского клуба Матч состоялся в Таллинне.

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – «Северсталь» завершилась со счетом 2:5 (1:1, 1:3, 0:1). Матч состоялся в столице Эстонии Таллинне.

«Йокерит» дважды отыгрывался в первой половине встречи. Форвард гостей Юрий Трубачев открыл счет на третьей минуте, но Петри Контиола восстановил равновесие на девятой. А после того, как на 24-й Богдан Якимов реализовал большинство, Петер Регин направил шайбу в ворота череповчан уже 32 секунды спустя. Однако в дальнейшем «Северсталь» доказала свое превосходство. На 26-й минуте Дмитрий Марковкин вновь вывел команду Андрея Разина вперед, на 40-й Егор Морозов отличился в формате 5 на 3, а на 49-й Егор Яковлев установил итоговый счет – 5:2 в пользу «Северстали».

Напомним, что вчера «Йокерит» все там же в Таллинне обыграл «Северсталь» со счетом 4:1.

Сегодняшняя неудача прервала 5-матчевую победную серию финского клуба, однако «Йокерит» по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка в 45 встречах и опережая СКА по количеству побед в основное время.

«Северсталь» занимает десятое место, набрав 43 очка в 48 играх. Столько же очков после 46 игр у ХК «Сочи», располагающегося на девятой позиции.

14 января «Йокерит» сыграет в гостях с «Витязем», а «Северсталь» примет «Автомобилист».