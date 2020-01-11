Гончаров, Анисимов, Чинахов и Шапорев получили право сыграть в Матче звезд КХЛ

Сегодня на арене московского «Динамо» стартовала Неделя Звезд Хоккея-2020. В матче за Кубок Вызова МХЛ команда Востока обыграла со счетом 5:3 сборную Запада. По итогам встречи были определены четыре молодых хоккеиста, которые 19 января сыграют в Матче звезд КХЛ.

Ими стали 20-летний Никита Гончаров («Русские Витязи» и сборная Запада), 20-летний Егор Анисимов (МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга и сборная Запада), 18-летний Егор Чинахов («Омские Ястребы» и сборная Востока), а также 19-летний Герман Шапорев («Алтай» и сборная Востока).

Все четверо – нападающие. Гончаров, Чинахов и Шапорев в игре за Кубок Вызова забросили по одной шайбе, а Анисимов сделал две результативные передачи.

12-й Матч Звезд Континентальной хоккейной лиги состоится 19 января в Москве на домашней арене московского «Динамо».