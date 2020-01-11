«Нефтехимик» выиграл у «Торпедо» Матч состоялся в Нижнекамске.

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Торпедо» завершилась со счетом 4:2 (0:0, 3:2, 1:0).

Пять из шести шайб были соперники забросили друг другу во втором периоде. На 26-й минуте счет открыл защитник хозяев Виталий Атюшов, на 28-й Виктор Шахворостов восстановил равновесие, но уже 25 секунд спустя Павел Порядин вновь вывел «Нефтехимик» вперед.

На 32-й минуте Марат Хайруллин укрепил перевес нижнекамской команды, реализовав большинство, и хотя на 37-й Джордан Шредер сократил отставание нижегородцев, отыграться «Торпедо» не сумело. За 45 секунд до финальной сирены Павел Парадин установил итоговый счет 4:2 точным броском по пустым воротам гостей.

«Нефтехимик» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 46 матчах. «Торпедо» занимает восьмую строчку на Западе, имея 50 очков после 47 встреч.

Уже завтра 12 января «Нефтехимик» примет на своей площадке «Витязь». «Торпедо» 14 января сыграет у себя дома против прямого конкурента за место в плей-офф ХК «Сочи».