«Тампа» победила «Филадельфию», Василевский отразил все 23 броска (видео) - Советский спорт
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12 января 2020 06:11ХоккейНечаев Юрий

«Тампа» победила «Филадельфию», Василевский отразил все 23 броска

«Лайтнинг» одержали десятую победу подряд.

«Филадельфия» проиграла «Тампе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Единственную шайбу во втором периоде забросил Патрик Марун.

Российский голкипер гостей Андрей Василевский отразил все 23 броска по своим воротам и второй раз в сезоне сыграл на ноль.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает пятое место. В активе команды 58 очков. «Филадельфия» - восьмая (52).

13 января «Лайтнинг» сыграют в гостях против «Нью-Джерси», а 14 января «Флайерз» на своем льду примут «Бостон».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Голы: Марун, 28.

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