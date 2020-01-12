«Филадельфия» проиграла «Тампе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
Единственную шайбу во втором периоде забросил Патрик Марун.
Российский голкипер гостей Андрей Василевский отразил все 23 броска по своим воротам и второй раз в сезоне сыграл на ноль.
В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает пятое место. В активе команды 58 очков. «Филадельфия» - восьмая (52).
13 января «Лайтнинг» сыграют в гостях против «Нью-Джерси», а 14 января «Флайерз» на своем льду примут «Бостон».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Голы: Марун, 28.
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