Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Вашингтон» «Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд.

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«Вашингтон» на своем льду крупно проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5 (0:1, 1:3, 0:1).

Победную шайбу в начале второго периода забросил Никита Гусев. На счету нападающего «Девилз» 26 (8+18) очков в 41 матче текущего сезона.

Российские легионеры «Вашингтона» результативными действиями не отметились. Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности »-2», Евгений Кузнецов - »-3». Голкипер Илья Самсонов на лед не выходил.

«Вашингтон» продолжает лидировать в таблице «Восточной» конференции, набрав 65 очков. «Нью-Джерси» идет на 14-м месте (39).

13 января «Девилз» на своем льду примут «Тампу», а днем позже «Кэпиталз», также на своей площадке, сыграют с «Каролиной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Голы: Врана, 29 — Хишир, 6, 33. Гусев, 24. Коулмэн, 27. Вуд, 56.