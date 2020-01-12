Гол Ковальчука в овертайме принес «Монреалю» победу над «Оттавой»

«Оттава» в овертайме уступила «Монреалю» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).
Победную шайбу на 65-й минуте забросил Илья Ковальчук. Нападающий забил первый гол в составе канадского клуба. В четырех матчах Ковальчук набрал 4 (1+3) очка.
Российские игроки «Оттавы» Артем Анисимов и Владислав Наместников очков не заработали.
«Монреаль» набрал 45 очков и расположился на 13-м месте в таблице Восточной конференции. «Оттава» - 15-я (39).
Следующие матчи команды проведут на своих площадках. 13 января «Канадиенс» сыграют с «Калгари», а 15 января «Сенаторз» - с «Чикаго».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Монреаль» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Батерсон, 54 — Сузуки, 9. Ковальчук, 65.
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