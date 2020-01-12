«Сент-Луис» обыграл «Рейнджерс», Барбашев набрал два очка (видео) «Блюзмены» одержали третью победу подряд.

«Сент-Луис» одержал домашнюю победу над «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (2:1, 0:0, 3:1).

В составе победителей Иван Барбашев отметился двумя результативными передачами.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич сделали по одной голевой передаче.

«Сент-Луис» набрал 65 очков и продолжает уверенно лидировать в таблице Западной конференции. Команда из Нью-Йорка имеет в активе 46 очков и занимает 11-е место на Востоке.

14 января «Блюзмены» примут «Анахайм», а «Рейнджерс» - «Айлендерс».

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Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Голы: Бортуццо (Барбашев), 10. Данн, 19. Перрон, 42. Сэнфорд (Барбашев), 51. Шварц, 55 — Хытил (Панарин), 2. Хауден (Бучневич), 49.