Ковальчук вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертайме Сегодня россиянин забросил первую шайбу за «Монреаль».

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Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертайме.

Сегодня россиянин принес своей команде победу над «Оттавой» (2:1 ОТ). Ковальчук забросил свою 16-ю шайбу в овертаймах. По этому показателю он уступает лишь Александру Овечкину (23) и Яромиру Ягру (19).

Кроме того, шайба в ворота »»Сенаторз» стала для Ковальчука 437-й в НХЛ. Только трое россиян забивали больше в североамериканской лиге: Александр Овечкин (684), Сергей Федоров (483) и Александр Могильный (473).

После победы над «Оттавой» «Монреаль» набрал 45 очков и расположился на 13-м месте в таблице Восточной конференции. «Оттава» - 15-я (39).

13 января «Канадиенс» на своем льду сыграют с «Калгари».