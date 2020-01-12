Нападающий «Филадельфии» Воробьев не вернется в КХЛ

Нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьев не планирует возвращаться в КХЛ в текущем сезоне.
«Слухи, что Воробьев рассматривает возвращение в КХЛ в этом или следующем сезонах, неверны. Неудачник никогда не выигрывает, а победитель никогда не сдается», - написал агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.
Напомним,накануне «Филадельфия» отправила в Воробьева в свой фарм-клуб в АХЛ - «Лихай Вэлли». В текущем сезоне 23-летний хоккеист провел за «Флайерз» 20 матчах, набрал 3 (1+2) очка и заработал показатель полезности »-5».
Сегодня «Филадельфия» проиграла «Тампе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает восьмое. В активе команды 52 очка.
14 января «Флайерз» на своем льду примут «Бостон».
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