Вратарь «Коламбуса» Мерзликин признан первой звездой дня в НХЛ Лига объявила имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

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Первой звездой назван голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин.

В игре против «Вегаса» (3:0) он отразил все 27 бросков по своим воротам и сыграл свой первый матч на ноль в НХЛ.

Брок Бозер из «Ванкувера» стал второй звездой.

Две шайбы форварда помогли его команде обыграть «Баффало» (6:3).

Замкнул тройку вратарь «Каролины» Джеймс Раймер, отразивший 41 бросок в матче против «Лос-Анджелеса» (2:0).