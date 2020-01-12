Илья Ковальчук: Приятно забить первый гол, но победа намного важнее Сегодня россиянин забросил первую шайбу за канадский клуб.

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук поделился эмоциями после матча против «Оттавы».

«Конечно, очень приятно забить первый гол, особенно так. Но намного важнее победа, потому что мы, наконец, прервали эту серию из восьми поражений», - цитирует Ковальчука пресс-служба НХЛ.

Напомним, сегодня «Оттава» в овертайме уступила «Монреалю» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1). Победную шайбу на 65-й минуте забросил Ковальчук. Нападающий забил первый гол в составе канадского клуба. В четырех матчах россиянин набрал 4 (1+3) очка.

После победы над «Оттавой» «Монреаль» набрал 45 очков и расположился на 13-м месте в таблице Восточной конференции. «Оттава» - 15-я (39).

13 января «Канадиенс» на своем льду сыграют с «Калгари».