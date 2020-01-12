Андрей Василевский: Сегодня «Тампа» здорово оборонялась «Лайтнинг» одержали десятую победу подряд.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский похвалил партнеров за игру в обороне в матче против «Филадельфии».

«Я уже говорил, что шатаут - это заслуга всей команды, - цитирует Василевского официальный сайт НХЛ. - Команда здорово оборонялась - это делали и защитники, и форварды. Сегодня нам оказалось достаточно одной заброшенной шайбы, потому что мы хорошо играли в обороне».

Напомним, сегодня «Филадельфия» проиграла «Тампе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Российский голкипер гостей Андрей Василевский отразил все 23 броска по своим воротам и второй раз в сезоне сыграл на ноль.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает пятое место. В активе команды 58 очков. «Филадельфия» - восьмая (52).

13 января «Лайтнинг» сыграют в гостях против «Нью-Джерси», а 14 января «Флайерз» на своем льду примут «Бостон».