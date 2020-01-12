Сидни Кросби: Пока не обсуждал перспективы участия в воскресной игре Капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби разрешили тренироваться с контактом, и в субботу он провел тренировку с «Пингвинз».

- Я ничего не исключаю, но я пока не обсуждал перспективы участия в воскресной игре. Мне еще надо понять, как я себя сегодня буду чувствовать. Это главный вопрос. От него надо отталкиваться. Для меня принципиально, чтобы я чувствовал себя хорошо после возвращения на лед и прибавлял с каждым днем.

Мы делаем все, чтобы подготовиться к нагрузкам, чтобы тело смогло справиться с ними. Тут два варианта: либо готов, либо нет. Все находятся в одинаковой ситуации. Если готов, значит справишься. Я вернусь в заявку вне зависимости от календаря, когда буду готов, - приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 4 ноября прошлого года центрфорварду сделали операцию на мышцах кора (нижней части туловища).

Добавим, что Кросби пропустил 23 игры регулярного чемпионата, в 17 играх текущего сезона нападающий набрал 17 (5+12) очков.