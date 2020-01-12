Квартальнов - о поражении от «Адмирала»: Что тут скажешь? Проиграли по всем статьям

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча против «Адмирала».
«Сергея Светлова и его команду с победой. После такого проигрыша что говорить... По броскам только выиграли, а по всем остальным моментам проиграли. Девять пропущенных голов в двух матчах - это очень много. Есть три простых слова: работать, работать и еще раз работать. Через работу все придет», - цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».
Напомним, сегодня «Адмирал» одержал домашнюю победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).
Благодаря этой победе «Адмирал» набрал 49 очков и занимает девятое место в таблице Восточной конференции. Казанцы сохранили за собой первое место на Востоке (66).
14 января «Ак Барс» сыграет в гостях с «Амуром», а клуб из Владивостока днем позже примет «Авангард».
В предыдущем туре казанцы дома проиграли «Торпедо» со счетом 1:4.
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