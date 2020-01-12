Сергей Светлов: Рад, что «Адмирал» проявляет характер - Советский спорт
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12 января 2020 14:42Хоккей

Сергей Светлов: Рад, что «Адмирал» проявляет характер

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал домашнюю победу команды над «Ак Барсом» (5:1).

– В целом, очень доволен игрой, содержанием игры. И голы забили хорошие. В общем-то рад, что команда проявляет характер. Хорошее движение было сегодня, хорошая реализация. Рад за молодых ребят, которые вновь прибывшие из Высшей лиги забили голы. Это очень радует. В целом, игрой доволен. Команда хорошо играла. Хорошая победа, хороший счет, - передает слова Светлова пресс-служба «Адмирала».

Благодаря этой победе «Адмирал» набрал 49 очков и занимает девятое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб из Владивостока сыграет дома против «Авангарда».

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