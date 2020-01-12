«Сочи» на выезде по буллитам обыграл «Трактор» Хоккеисты «Сочи» обыграли по буллитам «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

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В составе сочинской команды заброшенными шайбами отличились Никита Точицкий (11-я минута) и Никита Выглазов (46-я). У челябинского клуба дважды отличился Томаш Гика (5-я и 28-я).

Победный буллит в серии послематчевых бросков на свой счет записал Точицкий.

После этой игры «Сочи», набрав 45 очков,Ю расположился на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор» с 41 очком занимает на «Востоке» 11-е место.

В следующем матче «Сочи» на выезде встретится с «Торпедо» ,а «Трактор» на своем льду сыграет против «Металлурга».

Добавим, что в других матчах «Салават Юлаев» дома разгромил рижское «Динамо» (5:0), а «Барыс» на своем льду в овертайме взял верх над «Локомотивом» (4:3).