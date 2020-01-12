«Нефтехимик» проиграл дома «Витязю» Матч состоялся в Нижнекамске.

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Витязь» завершилась со счетом 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).

У хозяев отличились Павел Порядин и Зият Пайгин на 38-й и 53-й минутах. Шайбы «Витязя» на счету Алексея Макеева (17-я), Павла Вафоломеева (24-я) и Куинтона Хаудена (44-я).

«Нефтехимик» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 10-е место, набрав 41 очков в 48 встречах. «Витязь» идет седьмым на Западе (53 очка в 46 играх).

14 января «Витязь» сыграет дома с «Йокеритом». «Нефтехимик» 16 января примет «Трактор».